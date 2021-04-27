Капитальный ремонт: на что могут влиять собственники квартир

Несмотря на то, что графа расходов «капитальный ремонт» и взносы на него появились уже относительно давно (2014-2015 гг.), этот пункт до сих пор вызывает жаркие споры и вопросы. Какие права есть у жителей многоквартирных домов (МКД), можно ли избежать оплаты капремонта и на что могут влиять собственники квартир, читайте в материале.

Согласно действующему законодательству, капитальный ремонт МКД должен производиться один раз в 30 лет. Курирует ситуацию специально созданный фонд – Фонд капитального ремонта РФ – у которого в каждом российском регионе есть свое представительство. Сотрудники этих ведомств составляют список домов, где требуется провести ремонтные работы, и график их исполнения.

Как оплачивается капремонт?

Как рассказал Domofond.ru руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов, ЖК РФ предусмотрено перечисление денег на капитальный ремонт общедомового имущества двумя способами:

1. взносы собственников помещений перечисляются непосредственно в Фонд капремонта;

2. деньги отправляются на специальный счет, открытый собственниками на ремонт своего дома.

Вариант 1

В первом случае деньги поступают на счет Фонда. Оттуда средства направляются на ремонт всех домов, входящих в программу. В этом случае минимальная величина взноса определяется постановлением субъекта РФ, – рассказывает Владислав Фролов.

При этом вы выбираете «услугу под ключ»: и счет для сбора средств, и исполнителя работ – все определяет и организует региональный оператор.

Вариант 2

Во втором случае собственники всех помещений в МКД (жилых и нежилых) должны провести общее собрание собственников (ОСС). На нем большинством голосов должно быть принято решение об открытии спецсчета в банке, на который будут перечисляться и накапливаться денежные средства на проведение капремонта.

Решение протоколируется. Оригинал протокола передается в Госжилинспекцию, где и хранится. Это официальный документ, который подлежит обязательному исполнению. Таким образом, влиять на условия программы капитального ремонта можно посредством таких протоколов, – отмечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

При выборе такого способа собственники самостоятельно занимаются всеми вопросами, связанными с капремонтом: они должны сами организовать начисление и сбор средств (обычно это поручают управляющей компании), определить сроки проведения капремонта (если необходимо, можно приступить к работам раньше сроков, указанных в Региональной программе, но в случае, когда на счету уже накоплена необходимая сумма), выбрать подрядчика, отслеживать выполнение работ, а также оценивать качество и принимать выполненные работы.

Что касается взносов – их сумма не может быть меньше тарифа, установленного для данного региона. Размер взносов корректируется только в большую сторону, – комментирует генеральный директор сервиса «Синица» Наталья Шаталина.

Тогда здесь может быть применен метод: выше взносы – ближе срок проведения работ.

Сложность этого варианта в первую очередь – в организации ОСС. Как правило, для принятия решений достаточно 2/3 голосов присутствующих собственников. На практике многие владельцы квартир не знают о проведении собрания или не имеют возможности явиться на него.

В итоге люди оказываются поставлены перед фактом: кому, сколько, за что платить. Но и явившись, собственники не представляют, какой именно организации доверить ремонт своего дома. Поэтому часто определение всех параметров капремонта находится в ведении «просвещенного меньшинства» ТСЖ, – комментирует председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Что выбрать?

В каждой из вышеназванных схем есть свои сложности. При стандартной оплате сложно добиться проведения самого ремонта, так как решение принимает только комиссия регионального оператора, считает руководитель офиса МИЭЛЬ «В Крылатском» Ирина Бербенева. А если есть специальный счет, нет уверенности, что все граждане будут делать на него отчисления: часть денег может просто не поступать на него. Вместе с тем, для многоквартирных домов, скорее всего, больше подойдет первый вариант оплаты капремонта, тогда как для небольших клубных домов удобнее будет второй, заключает Ирина Бербенева.

Можно ли не платить за капремонт?

Оплата капремонта – прямая обязанность граждан, установленная жилищным законодательством. Однако, как отмечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, из этого правила есть ряд исключений. Не производить взносы за капитальный ремонт можно, если

дом признан аварийным;

дом изъят местными органами власти;

вы не являетесь собственником жилого помещения (например, проживаете в квартире по договору социального найма. В этом случае за вас платит государство в силу ст. 65 ЖК РФ и ст. 681 ГК РФ);

размер этого взноса был чересчур и необоснованно завышен. Это доказано в суде, произведен перерасчет.

Однако в случае нормализации суммы за капитальный ремонт у вас вновь появляется обязанность по ее уплате.

Помимо этого, есть и льготы для определенных категорий лиц. Так, в соответствии со ст. 169 ЖК РФ, государство будет платить полную сумму выплат на капремонт за граждан, достигших возраста 80 лет, продолжает Оксана Васильева. Льгота в 50% предусмотрена для:

одиноких пенсионеров;

лиц с ограниченными возможностями;

семей с детьми-инвалидами;

лиц, достигших возраста 70 лет;

многодетных семей.

Оформляется данная льгота в органе соцзащиты по месту жительства. К пакету необходимых документов следует приложить квитанции с суммой уже произведенных выплат на капремонт, – дополняет Оксана Васильева.

При продаже квартиры долг по оплате взносов на капитальный ремонт переходит на нового собственника. Поэтому, готовясь к покупке жилья, обязательно уточните данную информацию, чтобы в последующем не возникло непредвиденных сюрпризов.

Источник: Domofond.ru

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.