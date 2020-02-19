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Капитальный ремонт Пушкинского рынка в Ялте обещают завершить к Первомаю

Капитальный ремонт Пушкинского рынка в Ялте обещают завершить к Первомаю

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 21:04 19.02.2020

Напомним, Пушкинский рынок в Ялте строился в 1992-м году долевым способом. Основная его часть, в том числе торговые ряды, находится в собственности ООО «Империал», которая и проводит капитальный ремонт.

Наша цель – сделать так, чтобы удобно было и нашим арендаторам, и покупателям. В ходе ремонта, будет организовано новое зонирование рынка, заменены инженерные сети, появится ещё один туалет, вымощены дорожки, вместо существующих открытых прилавков появятся закрытые павильоны, как того требует законодательство, — отмечает директор рынка Андрей Калантай.

Кроме того, на рынке планируют установить систему видеонаблюдения.  Предназначение объекта останется прежним: торговля вещами и продуктами питания. В частности, там появится рыбный павильон, площадью порядка 60 квадратных метров, магазин зоотоваров, площадью 40 квадратных метров, большие мясной и молочный павильоны.

Мы приносим извинения жителям и гостям за временные неудобства и надеемся что наша работа приведёт к улучшению качества обслуживания, повышению комфорта и безопасности, —  подчеркнул Андрей Калантай и уточнил, что все работы будут завершены к 1-му мая.

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фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Капитальный ремонт Пушкинского рынка в Ялте обещают завершить к Первомаю

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