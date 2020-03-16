Капитальный ремонт севастопольской поликлиники №3 выполнен на 75%

В Правительстве Севастополя отмечают: капитальный ремонт поликлиники №3 проводится поэтапно — в ходе ремонта заменили кровлю, фасад, обновили инженерные коммуникации, завершили работы на третьем этаже, а также на большей части 2-го,1-го этажей и подвального помещения. Также планируют заменить вентиляционное оборудование, по окончании работ в медучреждении появится новая мебель, горячая вода. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Здание 1971 года постройки. Всё это время ремонт здесь не проводили. При капитальном ремонте выполнены работы по всем инженерным сетям, заменены кровля, фасад, окна, стены, полы, – практически всё, что можно было заменить – мы заменили. При этом медицинское учреждение работало в штатном режиме, хоть и в стеснённых условиях. Нужно учесть, что на улице Бориса Михайлова, 4 обслуживаются более 30 тысяч человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача городской больницы № 1 по административно-хозяйственной части Евгения Семенченко.

Кроме того, отмечают специалисты, особое внимание планировщики уделили маломобильным жителям – в ближайшем будущем поликлиника будет оснащена элементами «доступной среды». На входе установят пандус, а для удобства людей с инвалидностью предусмотрены санитарные узлы. Внутри здания появился механический подъёмник для граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей. Лифт перемещает до 400 килограммов. Он уже прошёл испытания и готов к работе.

В обновлённом здании также создано отделение дневного стационара на десять коек терапевтического профиля. Здесь же работает процедурный кабинет.

Дневной стационар в ходе капитального ремонта был обустроен по всем стандартам, он работает в две смены. Раньше пациенты, которым не требовалось круглосуточного наблюдение врача, ютились в одной палате. Сейчас их три. В каждой максимум четыре человека. Мы обеспечили комфортное пребывание для наших пациентов, – отметила заведующая поликлиникой Анна Макиенко.

Напомним, с 2018 года в поликлинике начали обновлять материально-техническую базу. В медучреждении установили маммограф и флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса с цветным допплеровским картированием. В ближайшее время в портовой поликлинике заработает и новое рентген-оборудование.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя