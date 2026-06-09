Капитальный ремонт футбольного поля стадиона СОК «Севастополь» намерены завершить к концу года

Футбольное поле спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь» на улице Брестской, 21 не ремонтировалось капитально с момента ввода в эксплуатацию в 1986 году, что повлияло на его техническое состояние. В 2010 году частично заменили травяной газон и установили автоматический полив, однако со временем дренажная система пришла в негодность и перестала выполнять свои функции, что приводило к заиливанию газона и гниению корневой системы натурального покрытия.

Основная задача капитального ремонта — привести поле в соответствие с современными российскими и международными стандартами. В ходе работ будет полностью заменено покрытие: снят верхний слой земли, подготовлено основание, смонтированы новые системы автоматического полива, дренажа, водоотведения и жидкостного подогрева для поддержания оптимальных условий роста травы в холодное время года. После этого будет произведен посев газона на песчаной основе для обеспечения устойчивости и долговечности. В результате будет создано ровное поле с развитой корневой системой; по периметру натурального газона разместится искусственное покрытие, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ремонт осуществляется за счет средств регионального бюджета и субсидии Министерства спорта Российской Федерации, которую Севастополь получил за победу на XVI фестивале культуры и спорта народов Юга России, проходившем в городе в 2025 году.

В настоящее время домашние игры проводятся на поле спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Планируется, что команда вернется на родной стадион в конце 2026 года.

источник: Правительство Севастополя

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