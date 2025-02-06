Капитальный ремонт на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе — что происходит сейчас

В официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с участием и.о. заместителя губернатора Павлом Иено, в рамках которого обсудили подготовку к ремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, организацию движения общественного транспорта во время капитального ремонта, работу Севавтодора в рамках подготовки к похолоданию, а также итоги инвентаризации внутриквартальных дорог в прошлом году.

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева сейчас проходит устройство временного дорожного покрытия для возможности пропуска общественного транспорта на двух улицах – Шмидта и Демидова. По этим улицам будут организованы объездные маршруты на время перекрытия спуска на улице Адмирала Октябрьского.

Выполнение работ по устройству временного дорожного покрытия указанных дорог было начато вчера, 4 февраля. Движение по данным автомобильным дорогам временно ограничено, установлены соответствующие дорожные знаки. Первым этапом произведено снятие брусчатки, так как она имеет историческую ценность и ее необходимо сохранить. Ввиду сжатых сроков проведение капитального ремонта по улицам Шмидта и Демидова с сохранением исторической брусчатки без ее снятия невозможно. Поэтому и было принято решение брусчатку демонтировать и вывезти на временное хранение на базу ГБУ «Севастопольский Автодор» с возможностью дальнейшего возврата и повторной укладки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Павла Иено.

После же окончания работ на улице Адмирала Октябрьского будет восстановлено покрытие из брусчатки, имеющее большую историческую ценность для города Севастополя.

В ходе эфира обсудили организацию движения общественного и личного транспорта на время перекрытия спуска по улице Адмирала Октябрьского. Более подробные визуальные схемы движения можно найти по ссылке.

Обращаем внимание, что улица Демидова является односторонней, а улица Шмидта имеет протяженный участок с односторонним движением. Движение общественного и личного транспорта планируется осуществлять в центральную часть города по улице Шмидта (от пл. Восставших по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Шварца, Шмидта, Очаковцев и Адмирала Октябрьского), а движение из центральной части города по улице Демидова (от остановки «Центральный Рынок» по улицам Партизанская, Новороссийская, Генерала Петрова, Щербака, Демидова и 6-я Бастионная). При этом геометрия улиц (углы поворотов, продольный уклон) позволят организовать по ним движение автобусов только малого класса.

Для общественного транспорта среднего и большого классов планируется изменить схемы их движения в объезд по улицам Гоголя и Капитанской.

Движение в центр города от площади Восставших пройдет по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова – по улице Ленина или по улице Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев.

Из центральной части города движение планируется осуществлять преимущественно по улице Капитанской, с выездом на нее от остановки «Центральный Рынок» по улице Одесской и Крепостному переулку. Далее в районе пересечения улицы Капитанской с улицей Адмирала Владимирского общественный транспорт среднего класса пройдет к площади Восставших по улицам Адмирала Владимирского, Бакинской и 6-й Бастионной, а автобусы большого класса и некоторые маршруты, обслуживаемые автобусами среднего класса, продолжат движение по улице Капитанской с выездом к остановке «улица Пожарова» по улицам Карантинная и Салтыкова-Щедрина.

По улице Капитанской на момент перекрытия Адмирала Октябрьского будут выполнены мероприятия по установке дорожных знаков и нанесению временной разметки. Движение троллейбусных маршрутов планируется организовать в обоих направлениях через улицу Гоголя, изменив схемы движения по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова по центральному кольцу города и обратно. Автобусные маршруты, связывающие улицу Пожарова и проспект Генерала Острякова, будут осуществлять движение в сторону проспекта Генерала Острякова по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя, а в обратную сторону по улицам Нины Ониловой, Хрусталева, Кожанова, Ковпака, Льва Толстого, Пирогова, 5-я бастионная.

В рамках прямого эфира и.о. заместителя губернатора Павел Иено также рассказал про работу Севавтодора в преддверии возможного похолодания и ухудшения погодных условий.

В период ухудшения погодных условий обычно силами Севавтодора выполняются работы по механизированной очистке и уборке снежных масс на автомобильных дорогах, обработке противогололедными материалами проезжей части и остановок маршрутных транспортных средств. В первую очередь расчищаются и обрабатываются противогололедными материалами автомобильные дороги с наиболее интенсивным движением транспортных средств, аварийно-опасные подъемы и спуски. Севастопольским автодором заготовлено четыре тысячи тонн песко-соляной смеси и чистой соли, которые хранятся в пяти хранилищах (в Ласпи, Инкермане, селе Штурмовом, на Камышовом шоссе и на улице Шабалина), девять единиц спецтехники. В минувшие дни уже были обработаны основные магистрали города, израсходовано более 25 тонн песко-соляной соляной смеси. Пользуясь случаем, хочу напомнить автомобилистам: при снижении температуры и гололедицы на дорогах не использовать личный автотранспорт на летней резине. Безопасность превыше всего, – говорит Павел Иено.

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного движения транспорта на период снегопада и гололеда в «Севастопольском Автодоре» организована круглосуточная работа диспетчерской службы с целью своевременного реагирования на поступающую информацию от Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя, ГИБДД, ГУ МЧС г. Севастополя об ухудшении погодных и дорожных условий.

На прямом эфире также подвели итоги большой работы по инвентаризации внутриквартальных дорог в 2024 году, которая была проведена по поручению губернатора Михаила Развожаева.

В октябре месяце мы совместно с муниципалитетами провели в департаменте транспорта первое заседание Комиссии по определению перечня ремонта внутриквартальных дорог. В рамках реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя» в этом году проведут ремонт четырех внутриквартальных дорог (ул. Генерала Богдановича, ул. Тимма, ул. Кольцевая. ул. Генерала Провалова), которые будут отремонтированы в первую очередь за счет средств дорожного фонда. Всего в перечень ремонта внутриквартальных дорог вошло 211 объекта, протяженностью почти 95 км, – отмечает и.о. заместителя губернатора.

Напомним, прямые эфиры в группе Правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте» проходят на регулярной основе – каждую неделю по средам. В преддверии очередной трансляции все желающие могут оставить под постом-анонсом свои вопросы, пожелания и предложения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя