Капитальный ремонт школ в Севастополе идёт по графику

В текущем году мы выполняем капитальный ремонт в восьми школах. Школы расположены в разных районах города: в Ленинском, Нахимовском, Балаклавском. Программой предусмотрены школы однолетнего цикла – государственные контракты на работы заключены до конца года, на этих объектах мы планируем завершить работы в 2024 году, другая часть госконтрактов на капитальный ремонт заключена на двухлетний период. Однако работы идут с опережением графика, в связи с чем объекты будут сдаваться досрочно и поэтапно. Подрядчикам поставлена задача завершить капремонт и благоустройство до 1 сентября 2025 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ивана Погодина.

Ход проведения капитального ремонта школ в Севастополе обсудили на аппаратном совещании в Правительстве под председательством губернатора Михаила Развожаева. Как сообщил директор департамента капитального строительства Иван Погодин, в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования города Севастополя», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, в 2024–2025 годах запланировано выполнение капитального ремонта 11 объектов в 8 образовательных учреждениях города.

Ввиду того, что обновляемые учреждения носят имена героев, Михаил Развожаев поставил задачу отдать дань памяти значимым в истории лицам, в частности, оформить часть фасадов школ муралами с изображением героя, чьё имя присвоено учебному заведению.

На вышеуказанных объектах работы идут хорошими темпами. Во многих школах уже завершается остекление, кровельные работы, уже приступили к внутренней отделке, летом планируется наращивать темпы. Текущая строительная готовность позволяет уверенно заявить, что работы будут завершены в срок до конца этого года. Касательно школ двухлетнего цикла, риск не сдать объекты к 1 сентября в настоящее время отсутствует. Находимся на постоянном контакте с заказчиком и подрядчиком, все вопросы капитального ремонта решаем оперативно, — заявил директор департамента.

Руководитель ведомства добавил, что по поручению губернатора ход капитального ремонта школ находится на особом контроле. Параллельно с ремонтом по президентской программе выполняются работы и на других объектах в школах.

Для проведения комплексного капитального ремонта общеобразовательных учреждений дополнительно заключены государственные контракты на ремонт ещё четырёх объектов в трёх ремонтируемых школах региона. Речь идёт о следующих объектах: столовая в школе № 13, здания мастерских в школе № 17 и школе № 9. Эти объекты будут сдаваться поэтапно – к 1 сентября 2025 года, — прокомментировал Иван Погодин.

Напомним, программа капремонта школ рассчитана на пять лет. В Севастополе за это время планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах. В 2022-2023 годах выполнен ремонт 20 объектов в 11 образовательных учреждениях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя