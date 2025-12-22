Капитальный ремонт стадиона им. 50-летия Октября в Керчи завершится на следующей неделе

В настоящее время продолжается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а на еще одном поле – выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло.

Как отметил Сергей Аксёнов, на проведение капремонта из республиканского бюджета было выделено около 408 млн рублей, работы планируется завершить на следующей неделе.

В результате в Керчи появится полноценный современный стадион, который отвечает всем стандартам и требованиям, с профессионально обустроенными тренировочными и игровым полями. Благодарю администрацию города-героя и подрядчика за качественную работу. На следующий год необходимо запланировать ремонт внутренних помещений, постараемся найти резервы, – пообещал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что продолжается ремонт подобных стадионов в городах Армянск и Феодосия. По словам Главы республики, в Крыму при поддержке Президента России Владимира Путина ведется целенаправленное восстановление спортивной инфраструктуры.

Отдельно Сергей Аксёнов обратился к главам администраций всех муниципальных образований с поручением своевременно завершить все запланированные до конца года объекты.

Принятые обязательства должны быть исполнены в полном объеме. Это продиктовано не только бюджетной дисциплиной, но и напрямую связано с ожиданиями крымчан. Подводить людей мы не имеем права, – заключил Глава республики.

В выездной работе приняли участие Герой Российской Федерации Олег Белавенцев, депутат Государственного Совета Республики Крым Олег Кришталь, глава администрации города Керчи Олег Каторгин.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым