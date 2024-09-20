Капитальный ремонт Ялтинского центра культуры продолжается

По словам заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым Анны Килесы, заказчиком по мероприятию выступает Департамент строительства и благоустройства города Ялты Республики Крым, подрядчиком – Общество с ограниченной ответственностью «Южная столица».

Объем финансирования по действующему контракту составляет 269,2 млн рублей. Строительная готовность объекта 45%. Завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.

На сегодняшний день на объекте работают 35 человек и 1 единица техники. Внутри здания продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов, на данном этапе выполнено 52%. Демонтаж стен, перегородок, полов, потолков, окон и дверей завершен на 90%. Продолжается монтаж системы вентиляции, отопления, монтаж сетей электроснабжения, перегородок. Ремонт фасада находится на уровне 65%, и ремонт кровли (Литер В) завершен на 30%.

Капитальный ремонт Ялтинского центра культуры имеет стратегическое значение для культурного развития города. Обновление данного объекта позволит привлечь жителей и гостей Ялты к участию в разнообразных культурно-массовых мероприятиях, способствуя приобщению к творчеству, развитию любительского искусства и ремесел. Реализация социально-значимых проектов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на просвещение и отдых, это важный вклад в укрепление общегородского культурного пространства, — отмечает заместитель министра.

По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым