«Капитаны культуры»: «Таврида.АРТ» и Минкультуры РФ готовят лидеров творческих индустрий

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовал второй поток флагманской программы «Капитаны культуры». В течение двух месяцев 124 представителей культурных учреждений из 42 субъектов РФ будут развивать лидерские навыки и обучаться управленческим стратегиям для последующего применения их в своей профессиональной деятельности. Программа реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Приветственное письмо участникам программы прислала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Культура — это большой корабль, который должен быть на плаву в любые времена. <…> Именно потому, что роль культуры так велика, важно, чтобы этим «кораблем» управляли уверенные, подготовленные капитаны, знающие, как держать штурвал и куда идти. Инфраструктура Академии «Меганом» и всего арт-кластера «Таврида» способствует продуктивному обучению, в котором есть место и серьезной интеллектуальной работе, и погружению в атмосферу творчества, и обмену опытом и контактами в режиме свободного общения. Уже сейчас, по итогам первого потока, мы наблюдаем ряд эффективных изменений на местах, которые реализованы усилиями выпускников программы. Это и кадровые решения, и интеграция управленческих подходов, и новые проекты, задуманные в том числе здесь, в Академии «Меганом», — говорится в обращении министра.

Программа нацелена на то, чтобы развивать в работниках культурной сферы комплексные управленческие компетенции, например, лидерство, ответственность, системное мышление, проактивность. Также в числе задач формирование позитивного отношение к изменениям, к командной работе и сотрудничеству. Участники программы «Капитаны культуры» — представители организаций, подведомственных Минкультуры РФ, сотрудники творческих объединений, профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Всего в потоке 124 участников из Белгородской, Смоленской, Московской, Калужской, Новгородской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Курской, Тульской, Ульяновской, Тамбовской, Ярославской, Псковской, Костромской, Архангельской, Волгоградской, Омской, Оренбургской, Воронежской, Томской, Калининградской, Мурманской, Кировской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, Крыма, Мордовии, Марий Эл, Карелии, Коми, Удмуртии, Дагестана, Адыгеи, Калмыкии, ДНР, ЛНР, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы. Узнайте больше: В МДЦ «Артек» прошла акция «Ангелы Беслана» Программа «Капитаны культуры» включает в себя два модуля. На первом модуле «Стратегия и личность» участники изучат способы развития стратегического мышления и лидерства, а также рассмотрят возможности персонального влияния управленца на реализацию государственной культурной политики. Второй модуль «Результаты и Люди», который пройдет с 1 по 6 ноября, будет посвящен развитию навыков ситуационного руководства, эффективному управлению, планированию и постановке целей, а также обеспечению организации ресурсами для успешного функционирования. Между модулями в онлайн-формате участники проделают групповую работу совместно с консультантами программы, а также начнут дорабатывать личные проекты организационных изменений, которые помогут им составить план собственного развития в качестве управленцев. По итогам программы руководители в сфере культуры, искусства и творческих индустрий не только расширят профессиональные контакты, обменяются опытом, создадут собственный проект изменений, но и проведут диагностику личного профиля руководителя, что поспособствует управленческим изменениям внутри организации. Ранее, в июле, прошел первый поток программы «Капитаны культуры». Управленцы приобрели соответствующие навыки и показали хорошие результаты в реализации управленческих проектов на своих рабочих местах. источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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