Капремонт автовокзала «Ялта» намерены завершить в конце весны 2026 года

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки осмотрел ход капремонта автовокзала «Ялта» и строительство многоквартирного жилого дома в пос. Малый Маяк.
Работы на объекте ведутся по графику, завершение строительства запланировано на май 2026 года, – отметил Юрий Гоцанюк.
На сегодняшний день на площадке задействовано 35 специалистов. Выполнен демонтаж платформ, завершено усиление несущих конструкций здания.
В активной фазе – монолитные работы, возведение внутренних перегородок из газоблока, монтаж систем канализации и водопровода, а также установка витражных оконных блоков.
Ход строительства находится под постоянным контролем. Все возникающие вопросы решаются оперативно, что позволяет сохранять заданный темп и уверенно двигаться вперед.
Также Юрий Гоцанюк проверил ход строительства 72-квартирного дома в поселке Малом Маяке, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Как отметил Председатель Правительства, на площадке задействовано 90 специалистов, работы идут в соответствии с графиком: ведется устройство подпорной стены, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
