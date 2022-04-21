Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается

В Севастополе продолжается капитальный ремонт стационарного комплекса филиала №2 больницы им. Даши Севастопольской городской больницы №1. Готовность объекта составляет 85%. Ход выполнения работ проверили директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов и главврач больницы Андрей Коситченков.

В соответствии с действующими санитарными нормами проект ремонта данного учреждения был полностью переделан. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы и устройство инженерных сетей. Отделка выполняется из высококачественного материала в цветовой гамме, согласованной с будущими пользователями помещений. Завершить капитальный ремонт и ввести объект планируем в середине текущего года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Иллариона Гапицонова.

Глава ведомства также отметил, что проектом предусмотрены работы по демонтажу и замене водопровода, канализации, систем отопления, вентиляции, обустройство новых систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, телевидения, радиофикации, кондиционирования, устройство системы контроля и управления доступом.

Капремонт выполняет подрядная организация «Теплостройсервис», цена контракта – 144,9 млн рублей.

Как отметил Андрей Коситченков, круглосуточный стационарный комплекс сможет принимать порядка 100 человек одновременно. В здании три этажа, на каждом из которых обустроят 33 места.

Нам удалось сохранить прежний коллектив, который будет трудиться в неврологическом, ревматологическом и терапевтическом отделениях. После проведения капитального ремонта здание будет соответствовать всем требованиям и стандартам с обустройством комфортных двухместных и трехместных палат. Каждая палата оборудована собственным санузлом, – рассказал главврач больницы №1.

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется ремонт в еще десяти медучреждениях. Среди них противотуберкулезный диспансер и городская психиатрическая больница на Фиолентовском шоссе, поликлиника на улице Ерошенко, эндоскопия на улице Геловани, консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера на улице Репина, рентген-кабинет на территории первой городской больницы, фельдшерско-акушерские пункты городской больницы №9 в селах Первомайское и Передовое, отделение радиоизотопной диагностики с лабораторией радиоиммунного анализа онкологического диспансера им. А. А. Задорожного на улице Ерошенко, подразделение городской больницы №5 на улице Павла Корчагина.