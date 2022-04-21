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Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается

Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:19 21.04.2022

В Севастополе продолжается капитальный ремонт стационарного комплекса филиала №2 больницы им. Даши Севастопольской городской больницы №1. Готовность объекта составляет 85%. Ход выполнения работ проверили директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов и главврач больницы Андрей Коситченков.

В соответствии с действующими санитарными нормами проект ремонта данного учреждения был полностью переделан. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы и устройство инженерных сетей. Отделка выполняется из высококачественного материала в цветовой гамме, согласованной с будущими пользователями помещений. Завершить капитальный ремонт и ввести объект планируем в середине текущего года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Иллариона Гапицонова.

Глава ведомства также отметил, что проектом предусмотрены работы по демонтажу и замене водопровода, канализации, систем отопления, вентиляции, обустройство новых систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, телевидения, радиофикации, кондиционирования, устройство системы контроля и управления доступом.

Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается Капремонт филиала больницы им. Даши Севастопольской продолжается

Капремонт выполняет подрядная организация «Теплостройсервис», цена контракта – 144,9 млн рублей.

Как отметил Андрей Коситченков, круглосуточный стационарный комплекс сможет принимать порядка 100 человек одновременно. В здании три этажа, на каждом из которых обустроят 33 места.

Нам удалось сохранить прежний коллектив, который будет трудиться в неврологическом, ревматологическом и терапевтическом отделениях. После проведения капитального ремонта здание будет соответствовать всем требованиям и стандартам с обустройством комфортных двухместных и трехместных палат. Каждая палата оборудована собственным санузлом, – рассказал главврач больницы №1.

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется ремонт в еще десяти медучреждениях. Среди них противотуберкулезный диспансер и городская психиатрическая больница на Фиолентовском шоссе, поликлиника на улице Ерошенко, эндоскопия на улице Геловани, консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера на улице Репина, рентген-кабинет на территории первой городской больницы, фельдшерско-акушерские пункты городской больницы №9 в селах Первомайское и Передовое, отделение радиоизотопной диагностики с лабораторией радиоиммунного анализа онкологического диспансера им. А. А. Задорожного на улице Ерошенко, подразделение городской больницы №5 на улице Павла Корчагина.

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