Капремонт Приморского бульвара в Севастополе выполнен на 60%

В Севастополе продолжается капитальный ремонт набережной Приморского бульвара. Проект ремонта был утвержден архитектурно-художественным советом Севастополя. Перед проектировщиками была поставлена цель не только обновить прибрежную зону, но и обеспечить ее долговечность и безопасность для жителей и гостей города. На сегодняшний день работы выполнены на 60%.

На сегодняшний день полностью завершены демонтажные работы, выполнено устройство бетонного основания плиты толщиной 20 см, ведется устройство гранитных плит. Объект прибрежный, условия эксплуатации довольно тяжелые, поэтому здесь применяются материалы с улучшенными техническими характеристиками, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного инженера ООО «Севпроектмонтаж» Сергея Тимофеева.

Что важно, гранитные плиты помимо того, что укладываются на специальную клеевую смесь, дополнительно крепятся анкерами к бетонному основанию для того, чтобы набережная радовала севастопольцев не один десяток лет.

Особое внимание уделяется укреплению подпорной стены, которая также подвергалась регулярному разрушению. Ее укрепили методом торкретирования: прежде всего залили бетоном, а после установили металлическую арматуру для увеличения прочности. После ремонта стена будет безопасна для горожан и прослужит много лет.

После демонтажа существующей отделки подпорной стены стало видно, что она сильно ослаблена временем. На данный момент уже выполнено ее укрепление, – говорит специалист.

Проектом также предусмотрена качественная система водоотвода, так как ранее на набережной часто образовывались лужи.

В проекте реализована система качественного водоотвода с обеспечением уклона от стен к границе с морем. В волноотбойных стенах предусмотрены сливы, лотки, к которым при помощи разуклонки гранита и будет обеспечиваться слив тех волн, которые попадают на поверхность, – отмечает Сергей Тимофеев.

Напомним, перед началом работ были проведены комплексные проектно-изыскательские мероприятия, а также получено положительное заключение экспертизы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя