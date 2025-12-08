Прямо сейчас:
Капремонт школ в Черноморском районе РК должен выполняться быстрее
08.12.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинспектировал ход капитального ремонта Новоивановской и Новосельской школ в Черноморском районе, реализуемых в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

На Новоивановской школе строительная готовность составляет 90%, однако темпы работ вызвали критику Председателя Правительства.

На объекте отсутствует начальник участка, работает всего пять человек — это недопустимо, — заявил Юрий Гоцанюк.

Он отметил крайне низкий уровень взаимодействия между заказчиком и подрядчиком, а также ненадлежащее осуществление строительного контроля.

Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки увеличить численность рабочих до 50 человек и значительно нарастить темпы производства работ. «Качество и сроки должны быть под жёстким контролем, — подчеркнул премьер.

На Новосельской школе техническая готовность выше — 94%. Тем не менее подрядчику дано указание в максимально сжатые сроки завершить внутренние отделочные работы, ремонт спортивного зала и фасада, полностью ликвидировать отставание от графика.

Юрий Гоцанюк поручил главе администрации Черноморского района Александру Дудинову осуществлять ежедневный личный контроль за ходом ремонта школ.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю к заместителю главы администрации, курирующему данное направление, будут применены меры дисциплинарного взыскания.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

