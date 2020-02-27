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Капремонт улицы Александра Невского в Симферополе подрядчик обещает завершить в апреле
иллюстрация: пресс-служба администрации Симферополя

Капремонт улицы Александра Невского в Симферополе подрядчик обещает завершить в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:41 27.02.2020

О том, что работы по капитальному ремонту улицы Александра Невского в Симферополе подрядная организация полностью завершит в апреле, сообщила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.

На сегодняшний день объект капитального ремонта «улица Александра Невского» не введен в эксплуатацию по причине наличия замечаний в части укладки верхнего слоя асфальта из-за отсутствия показателей ровности. В декабре выдано подрядчику предписание на устранение, получено от него гарантийное письмо. В апреле при наступлении положительных температур подрядная организация произведет замену верхнего слоя и выполнит нанесение разметки, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя.

Напомним, капитальный ремонт на улице Александра Невского начался в середине августа 2019 года. От транспортного кольца площади Советской до улицы Павленко были заменены сети водоснабжения и водоотведения, оборудована ливневая канализация, благоустроены тротуары и полностью заменено дорожное покрытие. В конце ноября прошлого года было открыто движение по улице.

Капремонт улицы Александра Невского в Симферополе подрядчик обещает завершить в апреле

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