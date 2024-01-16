Капремонт здания для центра «Переправа» идет в соответствии с графиком

Глава администрации Ялты Янина Павленко с депутатами Госсовета РК Валерием Коваленко и Оксаной Сергиенко проверили ход капремонта здания для Центра поддержки «Переправа» в Алупке. Ранее Республика Крым передала организации неэксплуатируемые строения (1500 квадратов) – в одном более полувека назад была военная прачечная, второе – недострой двухтысячных. Работы стартовали в ноябре и уже завершено остекление трехэтажного недостроя, доделана кровля, на финише — фасадные работы. На днях начнется внутренняя отделка, а в конце месяца – приступят к двухэтажному зданию.
Ребята из «Переправы» изготавливают кровати для малообеспеченных семей, для фронта — маскировочные сети и буржуйки, собирают гумпомощь. И, конечно, обеспечивают приют нуждающимся, спасая тем самым жизни. И им просто необходимо своё хорошее здание. По плану центр должен переехать сюда уже летом. В нем будут стационары, административная часть, медицинские кабинеты, столовая, кухня, спортивный и актовый залы. На территории — столярный цех и кузница. Благодарю РНКБ, который взял на себя расходы этого важного дела, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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