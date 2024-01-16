Капремонт здания для центра «Переправа» идет в соответствии с графиком

Ребята из «Переправы» изготавливают кровати для малообеспеченных семей, для фронта — маскировочные сети и буржуйки, собирают гумпомощь. И, конечно, обеспечивают приют нуждающимся, спасая тем самым жизни. И им просто необходимо своё хорошее здание. По плану центр должен переехать сюда уже летом. В нем будут стационары, административная часть, медицинские кабинеты, столовая, кухня, спортивный и актовый залы. На территории — столярный цех и кузница. Благодарю РНКБ, который взял на себя расходы этого важного дела, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.