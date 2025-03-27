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Капсульная выставка в Херсонесе: "письмена" Каменной Могилы, Месопотамии и Элама
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Капсульная выставка в Херсонесе: «письмена» Каменной Могилы, Месопотамии и Элама

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 20:49 27.03.2025

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» до 25 мая можно  познакомиться с пиктографическими символами неолита и бронзы — на капсульной выставке «Древние “письмена” Каменной Могилы».

От 6 до 4 тыс. лет до н. э. обитатели Северного Приазовья наносили необычные буквенные знаки на чуринги ‒ священные предметы, в которые, как считалось, переселялась душа. В 2‒1-м тыс. до н. э. такие «письмена» украшали глиняные сосуды, некоторые из которых представлены в экспозиции. Успейте сравнить пиктографические символы Каменной Могилы, Месопотамии и Элама! Экспозиция работает в холле зала временных выставок Византийской экспозиции: со вторника по воскресенье – с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00. Приглашаем всех любителей древностей на выставку «письмен» Каменной Могилы! Для гостей музея-заповедника вход бесплатный, — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

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