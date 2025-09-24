Капсульная выставка в Херсонесе Таврическом: что символизируют петроглифы Каменной могилы?

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Херсонес таврический
Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 14:01 24.09.2025
Гости Херсонеса Таврического увидят наскальные изображения быков, отождествляемых с божествами грома, грозы и влаги, и необычную скульптуру двухголовой рыбы-змеи. По представлению первобытных людей, она заглатывала солнце одним ртом, а через другой выпускала его во Вселенную, что символизировало смену дня и ночи.
Хотите больше узнать о петроглифах Каменной могилы? Тогда приходите на капсульную выставку «Мировоззрение древних художников» в холле зала временных выставок Византийской экспозиции! До 12 октября она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Для гостей музея-заповедника вход бесплатный!
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
