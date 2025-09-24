Прямо сейчас:
Капсульная выставка в Херсонесе Таврическом: что символизируют петроглифы Каменной могилы?
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 14:01 24.09.2025

С 23 сентября по 12 октября холл зала временных выставок Византийской экспозиции музея-заповедника украсят петроглифы Каменной могилы. В нем будет работать новая капсульная выставка «Мировоззрение древних художников», подготовленная совместно с филиалом в Запорожской области.

Гости Херсонеса Таврического увидят наскальные изображения быков, отождествляемых с божествами грома, грозы и влаги, и необычную скульптуру двухголовой рыбы-змеи. По представлению первобытных людей, она заглатывала солнце одним ртом, а через другой выпускала его во Вселенную, что символизировало смену дня и ночи.

Хотите больше узнать о петроглифах Каменной могилы? Тогда приходите на капсульную выставку «Мировоззрение древних художников» в холле зала временных выставок Византийской экспозиции! До 12 октября она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Для гостей музея-заповедника вход бесплатный!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

