Картину «Оборона Севастополя» увидели больше 10,5 тысячи человек

За без малого два месяца работы выставку посетили более 10,5 тысячи севастопольцев и гостей города, всего было проведено 300 экскурсий. Об этом «Севастопольской газете» рассказала заместитель директора музея по научной работе Людмила Смирнова.

В первые дни ко входу в наш музей выстроилась очередь, люди также записывались организованно. Желающих увидеть хорошо известную в Севастополе картину своими глазами было так много, что мы проводили экскурсии каждые полчаса. Шла наша интеллигенция, сотрудники севастопольских библиотек и даже гости конференции, которую в те дни проводил Севастопольский музей обороны. Интерес к картине, которую впервые привезли в Севастополь, был очевиден, — рассказала Л.Смирнова.

По ее словам, особенно ценно, что выставка заинтересовала севастопольское студенчество, еще и потому, что в день ее открытия экспозицию посетил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

Реакция людей на картину проявилась и в количестве оставленных отзывов, их более 150.

В этих отзывах посетители выставки выражали собственные чувства и высказывали мысли, в том числе в стихотворной форме. Не говоря уже о сказанных словах благодарности Русскому музею и нашим сотрудникам, как принимающей стороне, — сказала Л.Смирнова.

По словам замдиректора, картина пользовалась интересом весь период ее демонстрации в Севастополе. Разумеется, когда ажиотаж первых дней спал, экскурсии стали проводить раз в час, по мере набора групп. При этом каждый желающий мог посмотреть картину самостоятельно. Но даже в этих случаях, музейные сотрудники подходили к посетителям, давали пояснения или отвечали на вопросы. Бывали случаи, когда рассказ начинался для трех слушателях, а заканчивался полноценной экскурсионной группой в пятнадцать -двадцатью.

В последний выставочный день народу было особенно много. Многие звонили, приезжали из Симферополя, из Евпатории, из разных городов Крыма. Были и те, кто не успевал приехать и сожалел об этом, — поделилась Л.Смирнова.

В ближайшие дни картину специальным транспортом увезут в Санкт-Петербург, где вернут на ее постоянное место в одном из залов Государственного Русского музея.

При этом 3 июля в 18.30 в Центральной городской библиотеке им.Толстого состоится лекция о картине А.Дейнеки «Оборона Севастополя», которую уже невозможно будет осмотреть.

Почему, лекцию проведут не во время экспонирования картины, а, что называется, вдогонку, не очень понятно.

источник: «Севастопольская газета»