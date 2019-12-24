«Карту гостя Крыма и Севастополя» вручат пассажирам первых поездов на полуостров

Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь получат в подарок «Карту гостя Крыма и Севастополя». Об этом сегодня сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

В ночь с 24 на 25 декабря по Крымскому мосту пройдет именной состав «Таврия», который возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году. ООО «Карта гостя», ООО «Компания Глонасс-Крым» и ООО «Единая городская карта Севастополя», как основные операторы безналичной оплаты проезда в Крыму, в честь этого знакового события дарят «Карту гостя Крыма и Севастополя» первым пассажирам, прибывшим в Крым на поезде «Таврия» 25 и 26 декабря, – говорится в сообщении.

«Карта гостя Крыма и Севастополя» — индивидуальная пластиковая карта, которой можно воспользоваться более, чем в 300 музеях, дворцах, отелях, кафе, аквапарках, дельфинариях, экскурсионных бюро, винных заводах, такси на территории всего Крымского полуострова.

Сервис «Карта гостя Крыма» позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом с экономией, благодаря включенной транспортной карте. В предоставляемый сервис «Карты гостя» также входят: услуги службы «Режиссёров персональных путешествий», услуги службы «Забота».

Проект «Карта гостя» был запущен на полуострове в 2017 году. В нем участвует более 200 организаций. Часть услуг предоставляется бесплатно, на остальные действует скидка – до 40%.