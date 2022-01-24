Кассацию по делу о Скифском золоте подадут совместно четыре крымских музея

Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Отметим, что до крайнего срока подачи кассации остается чуть более суток, иск еще не подан.

Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы принято. Кассация будет подана от четырех музеев, — рассказала Умрихина.

Ранее она заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции.

Напомним, коллекция Скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

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