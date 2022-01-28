реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассацию крымских музеев по делу о Скифском золоте

crimeapress_news



реклама в крыму
Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассацию крымских музеев по делу о Скифском золоте
Фото: ТАСС

Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассацию крымских музеев по делу о Скифском золоте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 28.01.2022

Кассационная жалоба крымских музеев на решение передать Скифское золото Украине вовремя поступила в Верховный суд Нидерландов. Она была принята к рассмотрению 26 января.

Действительно, жалоба была подана. Первым шагом будет начало предварительного административного процесса. Я пока не могу назвать каких-либо дат, когда это дело будет продолжено, — прокомментировал пресс-секретарь судебной инстанции Винсент Хюнтинк.

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке. В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция Скифского золота должна быть передана Украине, а не крымским музеям.

Узнайте больше:  Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.