Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассацию крымских музеев по делу о Скифском золоте

Кассационная жалоба крымских музеев на решение передать Скифское золото Украине вовремя поступила в Верховный суд Нидерландов. Она была принята к рассмотрению 26 января.

Действительно, жалоба была подана. Первым шагом будет начало предварительного административного процесса. Я пока не могу назвать каких-либо дат, когда это дело будет продолжено, — прокомментировал пресс-секретарь судебной инстанции Винсент Хюнтинк.

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке. В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция Скифского золота должна быть передана Украине, а не крымским музеям.

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