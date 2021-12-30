Кассовое исполнение по реализации национальных проектов в Крыму составило 96%

Руководитель регионального проектного офиса Наталья Писарева представила подробную информацию по реализуемым национальным проектам в Крыму.

На реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Крым на 2021 год предусмотрено 15 млрд. 246 млн. рублей. По состоянию на сегодняшний день, а именно 30 декабря, кассовое исполнение составило 14 млрд. 584 млн. рублей или 96%, — сообщила Наталья Писарева.

Глава проектного офиса сообщила, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму осуществлен ремонт 23 объектов дорожно-транспортной сети протяженностью 296 км.

По национальному проекту «Демография» завершены работы по строительству психоневрологического интерната в селе Некрасово Красногвардейского района на сумму 786 млн. рублей, а также реконструкция МБУ «Дворец спорта» в Евпатории на сумму 332 млн. рублей.

Проведен капитальный ремонт территориального отделения Центра занятости в Красногвардейском районе на сумму 10 млн. рублей. Установлена малая спортивная площадка в с. Петровка Красногвардейского района и для 13 детских спортивных школ, в том числе школ Олимпийского резерва, приобретено спортивное оборудование на сумму 23,5 млн рублей.

В 2022 году будет введен в эксплуатацию детский сад на 140 мест в Керчи, общим объемом финансирования 200 млн. рублей и завершено строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Симферопольском районе и городе Саки, а также одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Красногвардейском районе общим объем финансирования 378 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году приобретено 166 единиц медицинского оборудования. Общий объем финансирования на 2021 год составляет 955,75 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Культура» на 2021 год предусмотрено финансирование региональных проектов Республики Крым в размере 161,6 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» началось строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района. Открыты структурные подразделения Центры «Точка роста» в 48 муниципальных общеобразовательных организациях, которые благодаря обновлению материально-технической базы формируют у обучающихся современные технологические и гуманитарные навыки. Создан детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Симферопольская академическая гимназия». Также в 2021 году обновлены материально-технические базы для занятий физической культурой и спортом в 14 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В рамках выполнения национального проекта «Экология» осуществлена посадка лесных культур на площади 278,8 га, закуплено 12 единиц техники и 217 единиц оборудования. В 2022 году продолжится рекультивация двух отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в Судаке и Белогорске. В 2021 году расчищены 6 км русел рек Отуз и ручья Кизилташский в поселке Щебетовка городского округа Феодосия, а также 1,7 км русла реки Салгир с притоками.

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