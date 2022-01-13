Кассовое исполнение по реализации национальных проектов в Крыму составило 99%

Выполнено 125 из 147 целевых показателей.

Региональный проектный офис РК проанализировал информацию за 2021 год в разрезе кассового освоения денежных средств по всем 11 национальным проектам, которые реализуются в Крыму.

На реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Крым на 2021 год было предусмотрено 15 млрд 246 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2021 года, кассовое исполнение составило 15 млрд 092 млн руб. или 99%, — говорится в сообщении, проиллюстрированном инфографикой.

Отметим, что на протяжении 2021 года Республика Крым входила в рейтинг лидеров ТОП – 10 среди всех субъектов Российской Федерации по кассовому освоению, а также занимала лидирующие места по Южному федеральному округу. С полной информацией можно ознакомиться по ссылке .

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