Кастрация и стерилизация домашних животных: что нужно знать

Кастрация у кошек и собак заключается в удалении яичек (у собак) или яичек и части семенных каналов (у кошек). Это предотвращает способность животного к размножению и может также уменьшить некоторые нежелательные поведенческие аспекты, такие как агрессия и маркировка территории у кошек.

Стерилизация у самок (кошек и собак) включает удаление яичников и матки. Это предотвращает беременность и возникновение различных заболеваний, таких как рак яичников и рак матки.

Основные этапы процедуры:

Шаг 1: перед процедурой голодная диета 10-12 часов, воду можно. Шаг 2: питомца привозят в клинику. Как правило, утром или днём. Шаг 3: после проведения процедуры питомец находится в стационаре под наблюдением. Шаг 4: питомец просыпается после наркоза, его можно забирать домой. В обязательном порядке врач даёт консультации по уходу за животным, — поясняют специалисты санкт-петербургской ветеринарной клиники «Косточка».

Почему считается, что эти процедуры практически обязательны для домашних животных? Специалисты отмечают главные аспекты:

во-первых, это помогает контролировать рождаемость. Не все готовы растить потомство питомцев, заниматься их пристройством. К сожалению, есть и такие варианты развития ситуации, когда родившиеся животные в домашних условиях оказываются на улице или в приютах. Кастрация и стерилизация позволяет этот вопрос закрыть.

во-вторых, кастрация и стерилизация могут улучшить здоровье и долголетие животных. Эти процедуры могут уменьшить риск развития рака репродуктивной системы и некоторых других заболеваний, а также предотвратить нежелательные беременности и роды, которые могут быть опасны для здоровья самки.

Таким образом, кастрация и стерилизация, отмечают эксперты, рассматриваются как один из способов заботы о домашних животных, и их проведение рекомендуется в большинстве случаев ветеринарными специалистами.

Плюсы кастрации и стерилизации с точки зрения здоровья питомцев

Здесь специалисты отмечают следующие моменты: