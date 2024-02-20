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Кастрация и стерилизация домашних животных: что нужно знать
иллюстрация: kostochkaspb.ru

Кастрация и стерилизация домашних животных: что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:01 20.02.2024

Кастрация и стерилизация домашних животных, таких как кошки и собаки, являются хирургическими процедурами, направленными на удаление или блокирование органов размножения животного — https://kostochkaspb.ru/services/kastratsiya-i-sterilizatsiya/.

Кастрация у кошек и собак заключается в удалении яичек (у собак) или яичек и части семенных каналов (у кошек). Это предотвращает способность животного к размножению и может также уменьшить некоторые нежелательные поведенческие аспекты, такие как агрессия и маркировка территории у кошек.

Стерилизация у самок (кошек и собак) включает удаление яичников и матки. Это предотвращает беременность и возникновение различных заболеваний, таких как рак яичников и рак матки.

Основные этапы процедуры:

Шаг 1: перед процедурой голодная диета 10-12 часов, воду можно. Шаг 2: питомца привозят в клинику. Как правило, утром или днём. Шаг 3: после проведения процедуры питомец находится в стационаре под наблюдением. Шаг 4: питомец просыпается после наркоза, его можно забирать домой. В обязательном порядке врач даёт консультации по уходу за животным, — поясняют специалисты  санкт-петербургской ветеринарной клиники «Косточка». 

Почему считается, что эти процедуры практически обязательны для домашних животных? Специалисты отмечают главные аспекты:

  • во-первых, это помогает контролировать рождаемость. Не все готовы растить потомство питомцев, заниматься их пристройством. К сожалению, есть и такие варианты развития ситуации, когда родившиеся животные в домашних условиях оказываются на улице или в приютах. Кастрация и стерилизация позволяет этот вопрос закрыть.
  • во-вторых, кастрация и стерилизация могут улучшить здоровье и долголетие животных. Эти процедуры могут уменьшить риск развития рака репродуктивной системы и некоторых других заболеваний, а также предотвратить нежелательные беременности и роды, которые могут быть опасны для здоровья самки.

Таким образом, кастрация и стерилизация, отмечают эксперты, рассматриваются как один из способов заботы о домашних животных, и их проведение рекомендуется в большинстве случаев ветеринарными специалистами.

Плюсы кастрации и стерилизации с точки зрения здоровья питомцев

Здесь специалисты отмечают следующие моменты:

  • снижение риска рака: кастрация и стерилизация могут существенно снизить риск развития рака репродуктивной системы у животных. У сук и кошек уменьшается риск рака молочной железы и рака матки, а у кобелей и котов снижается вероятность развития рака предстательной железы и других заболеваний репродуктивных органов.
  • предотвращение пиометры: это серьезное воспалительное заболевание матки, которое может угрожать жизни самки. Удаление матки при стерилизации предотвращает возникновение этого заболевания.
  • уменьшение риска болезней передачи половым путем: стерилизация помогает предотвратить передачу инфекций, таких как венерические заболевания и вирус иммунодефицита у кошек (FIV) и собак (CIV).
  • снижение агрессивного поведения и более спокойный характер: кастрация может снизить уровень агрессии и конфликтности у самцов, что делает их более миролюбивыми и легче управляемыми.
  • уменьшение «маркировки» территории: кастрация кошек и котов обычно снижает или полностью устраняет маркировку территории мочой, что делает жизнь в доме более приятной для владельцев.
  • продление жизни: избавляясь от риска нежелательных беременностей и различных заболеваний репродуктивной системы, кастрация и стерилизация могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни домашних животных.

Учитывая все эти плюсы, кастрация и стерилизация обычно рекомендуются ветеринарными специалистами как часть общего ухода за домашними животными.

Кто проводит кастрацию и стерилизацию

Кастрацию и стерилизацию домашних животных проводят лицензированные ветеринарные врачи или хирурги! Это процедуры, требующие хирургических навыков и глубоких знаний о здоровье животных!

Обычно эти процедуры проводятся в ветеринарных клиниках или государственных приютах для животных, где есть специализированное оборудование и условия для выполнения операций.

Ветеринарные врачи могут проводить кастрацию и стерилизацию как стандартные процедуры, их опыт позволяет минимизировать риск осложнений и обеспечить безопасность животного во время операции.

Важно выбирать квалифицированных специалистов для этих процедур, чтобы обеспечить наилучшие условия для вашего питомца и минимизировать риски возможных осложнений.

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