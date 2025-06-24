Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Кастрация котов: всё, что нужно знать владельцам
Новости Республики
Кастрация котов: всё, что нужно знать владельцам
фото: pikist.com

Кастрация котов: всё, что нужно знать владельцам

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:46 24.06.2025

Кастрация котов — одна из самых распространённых ветеринарных процедур, которая вызывает множество вопросов у владельцев домашних животных. Что это за операция? Зачем её проводить? Какие риски и преимущества она несёт? Как подготовиться и ухаживать за питомцем после неё? Разбираемся в материале.

Кастрация котов — это..?

Кастрация кота — это хирургическая операция по удалению семенников (тестикул), выполняемая под общим наркозом. После процедуры животное теряет способность к размножению и снижается уровень половых гормонов, в первую очередь тестостерона.

Важно не путать кастрацию с стерилизацией: последняя чаще применяется к кошкам и может предполагать перевязку маточных труб, но не удаление репродуктивных органов. У котов используется исключительно кастрация, так как более эффективна и безопасна в долгосрочной перспективе.

Зачем кастрировать кота?

Причины, по которым владельцы решаются на кастрацию, можно условно разделить на медицинские, поведенческие и социальные:

Профилактика нежелательного поведения

  • Метки территории (резкий, стойкий запах мочи)
  • Агрессия, драки с другими котами
  • Беспокойство, постоянные попытки убежать на улицу в поисках самки
  • Ночное мяуканье, особенно в период половой охоты

Профилактика заболеваний

  • Меньше риск развития опухолей семенников, простаты, анальных желез
  • Снижается вероятность заражения вирусами, передающимися при половом контакте и драках (например, вирус иммунодефицита кошек)

Социальные и зоозащитные причины

  • Снижение численности бездомных животных
  • Уменьшение бродячих агрессивных котов на улице

Обязательная ли это процедура?

Кастрация не является обязательной по закону, но ветеринары и зоозащитные организации настоятельно рекомендуют её для домашних неразводных котов. Если вы не планируете использовать животное для профессионального разведения с контролируемой генеалогией — кастрация считается гуманным и ответственным выбором.

В каком возрасте лучше кастрировать кота?

Оптимальный возраст кастрации — от 6 до 9 месяцев. Это период перед окончательным половым созреванием, когда операция легче переносится и предотвращает закрепление нежелательного поведения. В некоторых случаях кастрацию проводят раньше (с 4 месяцев), особенно если это рекомендовано ветеринаром.

Для взрослых и пожилых котов операция тоже возможна, но может потребовать более тщательной подготовки и обследования.

Показания и противопоказания

Показания:

  • половое созревание без планов разведения
  • агрессивное или метящее поведение
  • гиперплазия простаты, крипторхизм
  • профилактика гормонозависимых заболеваний

Противопоказания:

  • возраст менее 3-4 месяцев (слишком малая масса тела и нагрузка на наркоз)
  • тяжёлые хронические болезни сердца, почек, печени
  • инфекционные заболевания в стадии обострения
  • истощение или недобор массы

Перед операцией обязательно проводится осмотр, а в некоторых случаях — анализы крови, ЭКГ или УЗИ.

Особенности процедуры

Кастрация проводится в амбулаторных условиях и занимает 10-30 минут. Основные этапы:

  1. Введение кота в общий наркоз
  2. Обработка операционного поля
  3. Удаление семенников через небольшие разрезы
  4. Обработка ран (чаще без швов или с саморассасывающимися нитями)
  5. Вывод из наркоза и наблюдение

Современные препараты обеспечивают быстрое пробуждение и минимальные побочные эффекты. Кот обычно может отправиться домой в тот же день.

Возможные риски и последствия

Хотя операция считается рутинной, как и любое хирургическое вмешательство, она несёт определённые риски:

Возможные осложнения:

  • побочные эффекты наркоза (редко — анафилаксия, угнетение дыхания)
  • кровотечения, отёк мошонки
  • инфекция раны при нарушении гигиены
  • поведенческие изменения (редко — вялость, потеря активности)

Возможные долгосрочные последствия:

  • склонность к набору веса
  • увеличенный риск МКБ (мочекаменной болезни) при несбалансированном питании
  • замедление метаболизма

Большинство этих последствий легко контролируются правильным питанием, уходом и вниманием к активности животного.

Кто проводит кастрацию и как выбрать клинику?

Кастрацию должен проводить лицензированный ветеринарный врач в стерильных условиях. Критерии выбора клиники:

  • наличие лицензии, дипломов и сертификатов
  • положительные отзывы других владельцев
  • современное оборудование и препараты
  • готовность клиники к анестезиологическому мониторингу
  • наличие стационара на случай осложнений

Не стоит гнаться за минимальной ценой — безопасность и здоровье важнее экономии.

Подготовка к кастрации

Перед операцией необходимо:

  • за 8-12 часов не кормить кота (во избежание рвоты под наркозом)
  • за 2-3 часа ограничить доступ к воде
  • провести консультацию и при необходимости — сдачу анализов
  • предусмотреть спокойное место для восстановления дома

Если животное склонно к стрессу — обсудите с врачом седативные препараты.

Уход после кастрации

После операции важно обеспечить спокойствие и безопасность в течение 3-5 дней:

Основные рекомендации:

  • держать кота в тёплом, тихом помещении
  • избегать прыжков и активных игр
  • наблюдать за состоянием шва: нет ли отёков, покраснений, гноя
  • использовать защитный воротник, если кот пытается вылизывать рану
  • следить за аппетитом и мочеиспусканием

Кормление:

Первые сутки — лёгкая пища, затем переход на рацион с пометкой «для кастрированных котов». Это поможет избежать ожирения и проблем с мочевыводящей системой.

Если в течение 48 часов наблюдаются:

  • отказ от еды и воды
  • рвота
  • кровь из раны
  • апатия и слабость

— обязательно обратиться к ветеринару.

По словам специалистов, кастрация кота в общем — простая, безопасная и этичная процедура, которая помогает улучшить качество жизни питомца и избежать множества проблем в будущем. При грамотной подготовке и послеоперационном уходе риски сведены к минимуму, а преимущества очевидны.

Забота о здоровье животного — это в первую очередь ответственность владельца. А кастрация — один из важных шагов в обеспечении благополучной и спокойной жизни вашего кота.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x