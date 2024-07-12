Каталась на электровелосипеде и сбила ребёнка. Происшествие в поселке Гвардейское

В Симферопольском районе предстанет перед судом женщина, сбившая ребенка на велосипеде в пгт. Гвардейское. 43-летняя местная жительница обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемая в темное время суток, управляя электровелосипедом в поселке Гвардейское, проигнорировала дорожный знак «Въезд запрещен» и продолжила движение, заехав в пешеходную зону. В результате невнимательности и неосмотрительности столкнулась со встречным велосипедом, управляемым малолетним, нанеся последнему тяжкий вред здоровью, – сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Спектр наказаний — широкий: «ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет».

Фото: прокуратура РК.

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