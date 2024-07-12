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Каталась на электровелосипеде и сбила ребёнка. Происшествие в поселке Гвардейское

Каталась на электровелосипеде и сбила ребёнка. Происшествие в поселке Гвардейское

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 17:46 12.07.2024

В Симферопольском районе предстанет перед судом женщина, сбившая ребенка на велосипеде в пгт. Гвардейское. 43-летняя местная жительница обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемая в темное время суток, управляя электровелосипедом в поселке Гвардейское, проигнорировала дорожный знак «Въезд запрещен» и продолжила движение, заехав в пешеходную зону. В результате невнимательности и неосмотрительности столкнулась со встречным велосипедом, управляемым малолетним, нанеся последнему тяжкий вред здоровью, – сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Спектр наказаний — широкий: «ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет».

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Каталась на электровелосипеде и сбила ребёнка. Происшествие в поселке Гвардейское

Фото: прокуратура РК.

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