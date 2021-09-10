Катался на гидроцикле и едва не утонул. Спасательная операция в Сакском районе Крыма

9 сентября, в 16:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Сакском районе между с. Молочное и районом «Песчанка» на удалении 700 метров от берега мужчина перевернулся на гидроцикле и его уносит в море. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование подразделения Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями был обнаружен пострадавший и транспортирован на берег. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.