Катался по встречной полосе на трассе «Таврида», пугал водителей. Стыдно и обидно

В соцсетях появилось видео, на котором автомобиль «Kia Sorento» грубо нарушает ПДД на трассе «Таврида». ГИБДД не могло не отреагировать.

Установлено, что на автодороге «Керчь – Симферополь — Севастополь» водитель осуществлял движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, чем создал риск для возможного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1988 года рождения. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Действительно, стыдно и обидно…

Кстати, версий пояснения такого грубого нарушения две. Одна — «официальная»: устал, пропустил знак, случайно выехал на «встречку». Вторая — «конспирологическая»: местные частенько именно там (по ночам, когда на трассе машин мало) «срезают дорогу», ну как бы бензин и время экономит, но рискуююююют…