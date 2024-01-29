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Катался по встречной полосе на трассе «Таврида», пугал водителей. Стыдно и обидно
Вариация на тему всегда актуальных советских плакатов

Катался по встречной полосе на трассе «Таврида», пугал водителей. Стыдно и обидно

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:27 29.01.2024

В соцсетях появилось видео, на котором автомобиль «Kia Sorento» грубо нарушает ПДД на трассе «Таврида». ГИБДД не могло не отреагировать.

Установлено, что на автодороге «Керчь – Симферополь — Севастополь» водитель осуществлял движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, чем создал риск для возможного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1988 года рождения.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Действительно, стыдно и обидно…

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Кстати, версий пояснения такого грубого нарушения две. Одна — «официальная»: устал, пропустил знак, случайно выехал на «встречку». Вторая — «конспирологическая»: местные частенько именно там (по ночам, когда на трассе машин мало) «срезают дорогу», ну как бы бензин и время экономит, но рискуююююют…

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