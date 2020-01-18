Казаки Крыма и Севастополя объединились в «Черноморское казачье войско»

Сегодня в Симферополе прошел Большой круг войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско». В ходе мероприятия были избраны рабочие органы, утвержден регламент и повестка работы Большого круга войскового казачьего общества. Атаманом войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» избран Антон Сироткин. Черноморских казаков приветствовал Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня знаковый для нас день – казаки Крыма и Севастополя сформированы в единое Черноморское казачье войско. Роль казачества сложно переоценить, именно казаки были первыми, кто пришел нам на помощь в 2014 году, именно для них первоочередными задачами всегда являлись охрана государственных границ, охрана правопорядка и сохранение православной культуры. Сегодня казаки активно помогают органам внутренних дел в патрулировании и обеспечении безопасности на общественных мероприятиях. Эти люди решили связать себя с воинской службой и отдать долг чести своему государству и всему народу России, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что, благодаря решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, благодаря поддержке органов власти и атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Александровичу Долуде, Черноморское казачье общество было создано.

Уверен, что, благодаря совместным действиям органов исполнительной власти, казачества, МВД, ФСБ, Росгвардии, Министерства обороны и многих других, мы сможем и дальше активно развивать традиции нашего казачества, – пояснил Глава Республики.

Сергей Аксёнов сообщил, что принято решение об оказании финансовой поддержки крымскому и севастопольскому казачеству, а также о формировании Крымского казачьего кадетского корпуса. Кроме того, совместно с врио Губернатора города Севастополя Михаилом Развожаевым принято решение о создании общей рабочей группы, которая будет систематизировать работу по взаимодействию с казачеством.

В мероприятии приняли участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Александр Орехов, Герой России Олег Белавенцев.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.