Казаки помогают обследовать леса и окрестности на территории Терновского участкового лесничества

Казаки совместно с сотрудниками Терновского участкового лесничества патрулировали кварталы 12, 13, 14 и 19. В ходе патрулирований они не только обходили территорию, но и провели три беседы с жителями города. Основной темой бесед стали правила пожарной безопасности, что особенно актуально в условиях продолжающегося особого противопожарного режима. Казаки рассказали, что данный режим действует до наступления устойчивой влажной погоды, снижает риск возникновения лесных пожаров.

Участие казаков в обследовании лесов и окрестностей позволяет не только контролировать состояние лесных массивов, но и эффективно информировать севастопольцев о важности соблюдения мер предосторожности в условиях высокого пожароопасного периода. Это сотрудничество способствует сохранению лесных ресурсов и безопасности жителей.

Напомним, противопожарный режим продлен до 1 октября. За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ со штрафом от 40 000 рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя