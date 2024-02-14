Казалось бы, взрослые люди. Двое крымчан попались на изготовлении и сбыте фальшивых купюр

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 63 и 52-летнего жителей Сакского района. Двое крымчан признаны виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Судебным разбирательством установлено, что в июле 2023 года подсудимые договорились о незаконной деятельности по изготовлению поддельных купюр. Фальшивомонетчики использовали поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 2 тыс. рублей для оплаты покупок в магазинах региона. Деятельность мужчин была пресечена работниками органов внутренних дел, фальшивые купюры изъяты из незаконного оборота, — сообщили в прокуратуре.

Раздольненский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности указанных граждан и в зависимости от роли каждого из злоумышленников назначил 63-летнему жителю Сакского района наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастнику – 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.