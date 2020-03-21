Каждая третья новость в российских СМИ — о коронавирусе

Средняя упоминаемость коронавируса в российских СМИ за текущую неделю превышала 114 тысяч раз в сутки — это означает, что каждая третья публикация посвящена новому заболеванию, следует из данных системы управления репутацией СКАН , разработанной в «Интерфаксе» .

Если в первую неделю января о новом заболевании вышло всего 104 заметки, то за последние семь дней значение увеличилось до 482 562.

При этом максимальная упоминаемость самой популярной персоны российских СМИ — президента РФ Владимира Путина — на прошедшей неделе составила 16 тысяч публикаций за сутки, а слова «конституция», поправки к которой сейчас активно обсуждаются – 9 тысяч. Это значит, что о коронавирусе пишут больше в 7 и 12 раз соответственно.

Для сравнения: в разгар Чемпионата мира по футболу в России его рекордная упоминаемость составила 29 324 публикации за сутки (2 июля 2018 г.), о Республике Крым сразу после референдума в 2014 году вышло 29 190 материалов (17 марта 2014), а нового американского президента Дональда Трампа в день его победы на выборах упомянули 26 704 раза (8 ноября 2016 г.).

Активно развивающаяся тема вируса породила облако связанных слов, ассоциирующихся с развитием заболевания. Так, среди лидеров роста по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с января по март) можно выделить: провинцию Ухань (упоминаемость выросла в 354 раза), пандемию – в 108, слова карантин, удаленка и эпидемия – в 10, туалетная бумага и маски– в 4 раза, вакцина – в 3 раза, а гречка пока только в 2 (вероятно, тенденция усилится).

Около 70% публикаций о коронавирусе посвящены ситуации в России: в основном, это оперативные сводки, рекомендации для населения и официальные заявления профильных ведомств.

Первые упоминания в СМИ о коронавирусе появились в декабре, но тогда его называли «неизвестной инфекцией» или «новой формой пневмонии».