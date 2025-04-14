Каждая вторая компания Крыма принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.

Сегодня каждая вторая компания (51%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 32% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. В условиях кадрового голода снятие барьеров в найме — верная тактика.

Чаще всего жителям Крыма пенсионного возраста открыты вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы, — это позиции водителей, квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Сегодня уделяется много внимания различным практикам уменьшения текучести кадров, в том числе системе удержания персонала. Сотрудников, вышедших на пенсию, работодатели также стараются удержать от ухода из компании: каждая четвертая организация сообщила о том, что практика удержания работников пенсионного возраста действует давно, а каждый десятый работодатель начал применять такие меры только в последнее время.

Время проведения: 4 марта — 9 апреля 2025 года

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