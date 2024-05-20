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Каждому пятому работающему крымчанину не хватает дней оплачиваемого отпуска
фото: pikist.com

Каждому пятому работающему крымчанину не хватает дней оплачиваемого отпуска

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 20.05.2024

Каждому пятому работающему за последний год был нужен отпуск без сохранения заработной платы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

21% крымчан в течение календарного года брали отпуска без сохранения заработной платы: «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам». Еще 4% рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении. Юрист по трудовому праву SuperJob поясняет: отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством, но есть обстоятельства и категории работников, которым компания не имеет права отказать, — отмечают в пресс-службе сервиса.  

Горожане в возрасте до 34 лет чаще берут отпуск без сохранения заработной платы (28%) по сравнению с теми, кто старше. Чем выше доход опрошенных, тем реже они пользуются подобной возможностью (26% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и только 12% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц).

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Время проведения: 3—14 мая 2024 года

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