Каждому третьему жителю Крыма хотя бы однажды доводилось плакать на работе

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

По мнению 43% жителей Крыма, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (21%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам. Каждый третий горожанин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 16% — неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 4% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (55%) не позволяли себе плакать на работе, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 80% мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 30%.

Более терпимыми к слезам на работе оказались горожане до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.

Время проведения: 20—23 августа 2024 года

Просмотры: 11