Каждый четвертый крымчанин работает по совместительству

В опросах сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и менеджеры по персоналу из Крыма.

Помимо основной работы, каждый четвёртый крымчанин (25%) дополнительно работает по совместительству: 19% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 6% предпочитают держать такую информацию в секрете. Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35—44 лет (25%), сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (27%). Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины и горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Опасения не беспочвенны: каждый четвёртый работодатель (24%) не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Сегодня 54% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 13% совершенно не против него.

Время проведения: 8—18 июля 2024 года

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