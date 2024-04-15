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Каждый четвертый работающий крымчанин не решается просить прибавки к зарплате
иллюстрация: pikist.com

Каждый четвертый работающий крымчанин не решается просить прибавки к зарплате

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:24 15.04.2024

Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

Лишь 6% крымчан считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 23% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 34% готовятся просить прибавки, 26% не решаются.

«Бесполезно. Все равно не повысят», — основной аргумент горожан, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.

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Время проведения: 22 марта — 11 апреля 2024 года

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