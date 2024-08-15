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Каждый четвёртый житель сожалеет о том, что оформил кредит
фото: pikist.com

Каждый четвёртый житель Крыма сожалеет о том, что оформил кредит

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 15.08.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие  представители экономически активного населения из Крыма.

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего жители Крыма брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (11% опрошенных). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10%). Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (7%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 5%). По 3% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования горожане называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.

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Каждый четвёртый горожанин (24%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй опрошенный (53%) убежден, что покупка, совершённая в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить займ.

Чаще всего же горожане сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт (28%).

Время проведения: 4—12 августа 2024 года

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