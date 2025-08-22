Прямо сейчас:
Каждый день - это вызов: полиция Севастополя приглашает на работу

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:26 22.08.2025

Преимущества службы:

✓ Достойная заработная плата

✓ Полный социальный пакет (медобслуживание, страховка)

✓ Карьерные перспективы

✓ Предоставление форменного обмундирования

✓ Отпуск от 40 суток ежегодно

Сотрудники подразделений полиции, проходящие службу на должностях младшего начальствующего состава в УМВД России по г. Севастополю обеспечиваются дополнительной ежемесячной выплатой в размере 40% от должностного оклада.

Все сотрудники, проходящие службу в УМВД России по г. Севастополю обеспечиваются дополнительной ежемесячной выплатой за особые условия службы в размере 65% от должностного оклада.

Сотрудники, проходящие службу в подразделениях УМВД России по г. Севастополю, и не имеющие собственного жилья на территории г. Севастополя, обеспечиваются ежемесячной денежной компенсацией за поднаем жилого помещения в зависимости от количества членов семьи, в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, связанные с трудоустройством решаются: пл. Восставших, 6; 8(8692) 73-80-61, 8(8692) 73-80-62, +7 999 461 11 53

С актуальными вакансиями можно также ознакомиться на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю https://92.мвд.рф

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 2 117

