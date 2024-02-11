Каждый девятый крымчанин — за раздельный семейный бюджет

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство крымчан (68%) назвали правильным способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются между супругами. Каждый девятый — за раздельный семейный бюджет. Опрос горожан, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются) практикуют 70%, а раздельный бюджет — 18%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения разделились: 45% мужчин и 43% женщин уверены, что это муж, а 47% мужчин и 51% женщин говорят, что это не имеет значения — пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается.

Фактически же в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 54% мужчин и 45% женщин. О примерно одинаковой зарплате — 21% мужчин и 27% женщин. О том, что доход выше у жены — 16 и 13% соответственно.

Время проведения: 31 января — 7 февраля 2024 год