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Каждый одиннадцатый крымчанин готов дать в долг коллеге до зарплаты
фото: pikist.com

Каждый одиннадцатый крымчанин готов дать в долг коллеге до зарплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 19.11.2023

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кому и какие суммы крымчане дают взаймы и у кого одалживают деньги. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из Крыма.

8% крымчан чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 11% — к друзьям. 5% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (18%). 52% ни у кого не берут денег в долг. 18% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 21% — друзьям, 9% — коллегам. 51% признались, что никому не дают денег взаймы, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 15 500 руб., другу — 10 500 руб., коллеге — 5 300 руб.

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