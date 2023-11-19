Каждый одиннадцатый крымчанин готов дать в долг коллеге до зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кому и какие суммы крымчане дают взаймы и у кого одалживают деньги. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из Крыма.

8% крымчан чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 11% — к друзьям. 5% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (18%). 52% ни у кого не берут денег в долг. 18% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 21% — друзьям, 9% — коллегам. 51% признались, что никому не дают денег взаймы, — отмечают в пресс-службе сервиса.