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Каждый одиннадцатый крымчанин встретит новый год на работе
фото: pikist.com

Каждый одиннадцатый крымчанин встретит новый год на работе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:09 29.11.2023

В новогоднюю ночь большинство крымчан планирует собраться с семьей или друзьями дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, где горожане будут встречать 2024 год. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане.

75% крымчан планируют встречать новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% горожан, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (13% против 5% соответственно). Встречать 2024 год в других городах России планируют 8% респондентов, в гостях — 5%. Выбраться на новый год за город, на дачу или в деревню собираются 2% опрошенных. Еще 1% планируют праздновать новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 24—28 ноября 2023 года

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