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Каждый пятый крымчанин ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками
Иллюстрация: pxhere.com

Каждый пятый крымчанин ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 28.03.2024

С ежедневными звонками телефонных мошенников сталкивается практически каждый пятый экономически активный горожанин. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

19% крымчан сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 30% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 17% опрошенных, несколько раз в год — 14%. Еще 8% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 5% мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. 17% горожан причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 10% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 7% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Респонденты до 34 лет и со звонками сталкиваются чаще тех, кто старше (каждый второй — ежедневно или несколько раз в неделю), и на уловки мошенников попадаются (19%).

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Больше всего же подпольные кол-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, и обкрадывают их чаще.

Время проведения: 4—11 марта 2024 года

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