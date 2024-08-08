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Каждый пятый крымчанин знает о цифровом рубле, каждый четвертый пока не знает ничего
иллюстрация: digitalocean.ru

Каждый пятый крымчанин знает о цифровом рубле, каждый четвертый пока не знает ничего

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 08.08.2024

Пока только каждый пятый крымчанин знает в подробностях о цифровом рубле, а каждый четвертый впервые услышал от нас о новой разновидности российской валюты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из города.

Цифровой рубль — электронная валюта, которая сейчас находится в разработке ЦБ. По словам регулятора, его начнут массово вводить в 2025 году, после завершения пилотного проекта. Это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями, которая является абсолютно легальным средством платежа в России. Сейчас только 19% знает в деталях о новой разновидности российской валюты, еще 55% что-то слышали. Каждый четвертый о цифровом рубле узнал впервые. Мужчины более осведомлены о цифровом рубле: 23% из них заявляют, что знают все характеристики нового платежного средства, а среди женщин таких — только 15%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Крымчане с доходами от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, знают о цифровом рубле в подробностях. Также лучше остальных разобрались в нюансах более зрелые граждане (от 45 лет).

Узнайте больше:  Крымчанки представляют республику на молодежном форуме «ОстроVа»

Время проведения: 4—7 августа 2024 года

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