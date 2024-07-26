Каждый пятый работодатель в Крыму указывает в вакансии зарплату по договоренности

Чаще всего формулировку «По договоренности» в описании вакансии и резюме используют, чтобы выгодно договориться о зарплате в зависимости от фактической работы и условий труда. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

В некоторых объявлениях о вакансиях можно увидеть формулировку «По договорённости». SuperJob выяснил, почему компании предпочитают не раскрывать размер заработной платы. 71% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования. Каждая четвертая компания изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение. 19% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда — старые работники могут получать меньше новых. Каждый пятый работодатель не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда. 12% надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях. 11% честно говорят, что доходы в компании не соответствуют среднерыночному уровню. 8% рассчитывают привлечь больше соискателей. А 7% используют формулировку «По договорённости», когда не уверены в том, сколько стоит выполнение той или иной работы.

Соискатели в Крыму скрывают свои зарплатные ожидания, в первую очередь, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объём и условия работы (43%). 12% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами. 10% надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают. 7% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком. Ещё 7% отсылают резюме с ожиданиями «по договоренности» на вакансии, где не указано зарплатное предложение. А 6% не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда.

Время проведения: 8—24 июля 2024 года

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