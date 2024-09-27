Каждый сотый житель Крыма подписывает кадровые документы вслепую

1 из 100 житель Крыма подписывает кадровые документы не глядя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активное население Крыма, имеющие опыт работы.

7 из 10 жителей Крыма (71%) внимательно изучают кадровые документы прежде, чем подписать: «Хотя всегда торопят: дома почитаете, у нас мало времени». 3 из 10 просто пробегают взглядом: «Обычно все по шаблону»; «Доверяю работодателю». 1 из 100 подписывает, не глядя.

Чем старше работники, тем внимательнее они к документам: скрупулезностью отличаются только 58% опрошенных моложе 34 лет и 78% респондентов старше 45 лет. Максимальное внимание уделяют кадровым документам те, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц: 81% из них прочитывают все бумаги от корки до корки.

Время проведения: 20—26 сентября 2024 года

Просмотры: 25