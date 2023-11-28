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Каждый третий работодатель в у проведет новогодний корпоратив в ресторане
фото: pikist.com

Каждый третий работодатель в Крыму проведет новогодний корпоратив в ресторане

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:10 28.11.2023

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма. Оказалось, что руководители крымских компаний не особые затейники в плане организации новогодних корпоративов.

Каждый третий работодатель уже готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (32%). В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе (19%). 2 из 100 предприятий и организаций организуют выезд за город. Еще 2% проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют 4% работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (32%), суммы от 5000 до 10000 назвали 29%. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвали 21%, от 5000 до 10000 рублей — 26%. Если среди эйчаров бюджет более 20000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5%), то среди event-специалистов — каждый пятый (19%).

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Время проведения: 1—23 ноября 2023 года

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