Каждый второй крымчанин мечтает о четырехдневке

Идею перехода на 4-дневную рабочую неделю поддерживает 1 из 2 горожан. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Каждый второй крымчанин поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан — 29%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь». 7 из 10 респондентов, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырехдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (60%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.

Против короткой рабочей недели — каждый третий горожанин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за 4 рабочих дня.

При введении 4-дневной рабочей недели 26% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 20% — на отдых, 16% — на подработку. 12% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 8% потратят на личные дела. По 5% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.

Время проведения: 8 марта — 1 апреля 2024 года