Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Каждый второй крымчанин мечтает о четырехдневке
актуально в республике
Каждый второй крымчанин мечтает о четырехдневке
иллюстрация: pikist.com

Каждый второй крымчанин мечтает о четырехдневке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 04.04.2024

Идею перехода на 4-дневную рабочую неделю поддерживает 1 из 2 горожан. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Каждый второй крымчанин поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан — 29%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь». 7 из 10 респондентов, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырехдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (60%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.

Узнайте больше:  Эксперты: по итогам февраля объемы новых автокредитов в годовом отношении выросли на 135%

Против короткой рабочей недели — каждый третий горожанин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за 4 рабочих дня.

При введении 4-дневной рабочей недели 26% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 20% — на отдых, 16% — на подработку. 12% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 8% потратят на личные дела. По 5% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.

Время проведения: 8 марта — 1 апреля 2024 года

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.