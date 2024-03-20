В опросе сервиса SuperJob участвовали представители экономически активного населения.

Каждый второй крымчанин не боится искусственного интеллекта. Опасения и страхи есть лишь у каждого девятого. 35% опрошенных затруднились с ответом.

Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 58% против 49% среди женщин. Горожане до 34 лет меньше всего подвержены технофобии. Чем выше уровень дохода респондентов, тем реже они рассказывали об опасениях по поводу нейросетей. Среди представителей распространенных профессиональных групп чуть чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (20%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы, они также напоминают, что законодательно развитие нейросетей пока никак не регулируется (17%). Секретари говорят о бездушности машин (15%). Главных бухгалтеров (13%) и линейных бухгалтеров (13%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (10%) предрекают киберапокалипсис, — отмечают в пресс-службе сервиса.

А вот каждый второй логист считает, что внедрение искусственного интеллекта способно снизить количество внештатных ситуаций в транспортной отрасли. Несмотря на регулярные сообщения об испытаниях беспилотных авто, водители развития искусственного разума практически не боятся, а в случае чего готовы переквалифицироваться в операторов беспилотных транспортных средств.

Большинство маркетологов и дизайнеров с интересом следит за развитием нейросетей и уже применяет их в работе: «Использую для нестандартных и оперативных решений, а также при обработке больших объемов информации»; «Рассматриваю ИИ как новые возможности и с позиции дополнительного инструментария».

Меньше всего нейросети пугают своих создателей — программистов: «Это отличная технология, а не замена!»; «ИИ пока что управляют люди»; «Тема раздута средствами массовой информации. Бояться нечего — весь прогресс к лучшему».

Время проведения: 13—20 февраля 2024 года

Доводы респондентов, которые боятся развития искусственного интеллекта (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Замена деятельности человека/потеря рабочих мест

2. Отсутствие контроля и законодательных ограничений развития искусственного интеллекта

3. Деградация человечества

4. Возникновение неконтролируемый ситуаций

5. Использование искусственного интеллекта в военных целях

6. Восстание машин/киберапокалипсис

7. Развитие мошенничества, утечка персональных данных

8. Гибель творчества, искусства, культуры

Доводы респондентов, которые не боятся развития искусственного интеллекта (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Технологии должны развиваться, за искусственным интеллектом будущее

2. Увеличение производительности и эффективности труда, ускорение работы

3. Искусственный интеллект никогда не заменит человека

4. Искусственный интеллект не сможет развиваться без помощи человека

5. Искусственный интеллект можно контролировать

6. При грамотном использовании искусственный интеллект помогает, упрощает жизнедеятельность человека

7. Это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум

8. Пришло время заменить людей на роботов в отраслях с вредными и опасными условиями труда