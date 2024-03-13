Каждый второй крымчанин не готов снижать зарплатные ожидания ради удаленки

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, имеющие желание и потенциальную возможность работать удаленно.

53% крымчан не хотят уменьшать свои зарплатные ожидания ради удаленки. «Всегда надо идти только вперёд, и никогда не соглашаться на меньшее»; «Объем работы же не снижается, зачем снижать самостоятельно стоимость своего труда. Категорично нет!» — комментируют респонденты. Потерять до 5% зарплаты ради хоум-офиса готов каждый шестой (17% опрошенных). Снизить ожидания на 10% — каждый девятый (11%). Зарабатывать на 15% меньше готовы согласиться 10%. Потерять пятую часть заработка — 4%, четвертую часть заработка — только 2%, — отмечают в пресс-службе сервиса.